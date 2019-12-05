В ДТП в Тамбовской области погибли два человека

Два человека погибли сегодня в ДТП в Рассказовском районе Тамбовской области, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. В 12.50 в 10-м км дороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» водитель «Камаза» 1983 года рождения выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta. В результате водитель Lada Granta 1966 года рождения и его пассажирка (дата рождения пока не известна) погибли на месте до того, как успела приехать скорая. Еще одну пассажирку 1961 года рождения с травмами доставили в Городскую клиническую больницу Архиепископа Луки в Тамбове.

Валерия Розбот