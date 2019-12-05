Лукашенко назначил первого зампреда КГБ главой своей администрации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Игоря Сергеенко главой администрации президента, сообщает БелТА.

Одновременно с этим белорусский президент распорядился назначить заместителем господина Сергеенко Ольгу Чуприс. Ранее она работала проректором по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета.

Работавшие прежде на этих должностях займутся парламентской деятельностью. Экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова будет по президентской квоте направлена в Совет республики (верхняя палата белорусского парламента), а ее бывший заместитель Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей (нижняя палата парламента республики) седьмого созыва.