05 декабря, четверг
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Лукашенко назначил первого зампреда КГБ главой своей администрации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Игоря Сергеенко главой администрации президента, сообщает БелТА.

Одновременно с этим белорусский президент распорядился назначить заместителем господина Сергеенко Ольгу Чуприс. Ранее она работала проректором по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета.

Работавшие прежде на этих должностях займутся парламентской деятельностью. Экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова будет по президентской квоте направлена в Совет республики (верхняя палата белорусского парламента), а ее бывший заместитель Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей (нижняя палата парламента республики) седьмого созыва.

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