Промпредприятия Краснодара отгрузили продукции на 167,9 млрд рублей

За девять месяцев этого года промышленники краевой столицы выпустили продукции на 167,9 млрд руб., это на 33,2% выше показателей, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, уточнив, что среднекраевой рост зафиксирован на отметке в 21,1%. При этом объем промпроизводства краснодарских компаний достигает 24% совокупного объема отгруженных товаров предприятий края.

Сегодня в Краснодаре работают 1,5 тыс. промышленных предприятий, из них крупных и средних — 118. Структура промышленной отрасли города выглядит так: около 20% — это предприятия, специализирующиеся на научных исследованиях и разработках, и более 80% — производственники.

В этом году в консолидированный бюджет Кубани от промышленного сектора Краснодара поступило налоговых доходов в размере 6,3 млрд руб.

Андрей Ульченко