Челябинская область единственная на Урале снизила объемы строительных работ

В Челябинской области в январе-октябре 2019 года были выполнены строительные работы на 85,5 млрд руб. Сумма на 13,7 млрд руб меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель включает возведение промышленных объектов, жилья, объектов инфраструктуры, а также ремонт и реконструкцию зданий. Исследование провела аналитическая компания «Соинвест».

Челябинская область оказалась единственным регионом на Урале, где наблюдается снижение объема строительных работ в 2019 году. В лидерах – Тюменская область, там было выполнено строительных работ на 190,7 млрд руб. Башкирия отстала от Тюмени совсем немного (165,6 млрд руб.), Свердловская область также показывает высокие цифры (161,5 млрд руб.). Объем строительных работ в Пермском крае в январе-октябре 2019 года составил 98,8 млрд руб. В Курганской области самый низкий показатель – 16,5 млрд руб. было вложено в строительство, но это все равно больше, чем в 2018 году (11,9 млрд руб.).