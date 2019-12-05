Прокуратура обязала власти Ростова принять регламенты в сфере погребения

Прокуратура Ростова подала иск к администрации города из-за длительного бездействия властей и непринятия административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере погребения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Так, в городе не было регламентировано бесплатное предоставление участка земли для погребения на муниципальных кладбищах Ростова, переоформление удостоверения о захоронении, согласование параметров устанавливаемых намогильных сооружений, оград, выдача справки о месте захоронения.

В ходе рассмотрения иска в суде все нарушения были устранены.

Дарья Голякова