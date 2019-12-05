В Ледовой арене УГМК планируют проводить по 250 мероприятий в год, чтобы выйти на операционную прибыль

Управлять Ледовой ареной УГМК, строительство которой ведется в центре Екатеринбурга, будет частная структура, рассказал гендиректор АО «Ледовая арена» (СП УГМК и Свердловской области) Данил Крицкий. «Совершенно точно эксплуатироваться арена будет частной компанией, за счет честных средств. Мы уверены, что арена выйдет в ноль в процессе эксплуатации. Для получения операционной прибыли у нас есть сверхамбициозная задача проводить не менее 250 мероприятий в год. Это будут не только спортивные мероприятия, но и концерты, другие культурно-массовые и частные мероприятия, банкеты», — рассказал Данил Крицкий, отметив, что ледовая арена будет грандиозным многофункциональным комплексом. По его словам, арена соответствует всем международным требованиям для проведения любых спортивных мероприятий, в том числе для посещения их президентом страны и главами других государств.

Ожидается, что годовой план использования арены будет готов к середине 2021 года. Помимо мероприятий арена сможет зарабатывать на ресторане, магазинах и спортивных школах, которые здесь планируют открыть. Компания не раскрывает расчетную сумму затрат на эксплуатацию здания. По словам господина Крицкого, скорее всего, управлять ареной будет структура УГМК, либо совместная компания УГМК и правительства области. Он также подчеркнул, что инвесторы понимают, что вернуть затраты на строительство объекта невозможно, и считают арену подарком городу.

Напомним, вместимость арены составит 15 тыс. зрителей. Окончание строительства — 30 июня 2022 года. Кроме хоккея, в арене будет развиваться еще 11 спортивных дисциплин (баскетбол, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства). Под ареной планируется парковка на 500 машин. Особое внимание, по словам строителей, будет уделено благоустройству вокруг спортивного объекта. Вблизи него планируется обустроить урбан-зону и зеленую зону для отдыха горожан, вдоль набережной Исети около арены будет создана прогулочная площадка. Со стороны улицы Декабристов планируется создать зону объектов культурного наследия, в продолжение улицы Народной Воли будет возведен пешеходный мост. Ранее глава УГМК Андрей Козицын сообщал, что возведение ледовой арены обойдется порядка €120-140 млн.

Татьяна Дрогаева