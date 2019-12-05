Время, вперед?

На сайте Российской общественной инициативы создана петиция с предложением произвести перевод часов в Нижегородской области на 2 часа вперед. Аргументируется это тем, что нижегородцы с 2014 года живут по зимнему времени. В итоге 22 июня восход солнца происходит в 3 часа 27 минут, а закат - в 20:49, гражданские сумерки (период, когда на открытом воздухе можно читать и писать без искусственного освещения) начинаются в 14:29 и заканчиваются в 21:47. Несоответствие светлого времени суток с биологическим временем человека плохо сказывается на здоровье жителей, что в свою очередь негативно влияет на производительность труда.

ЪФМ НН спросил специалиста-сомнолога Владислава Сабурова о том, как может сказывается на здоровье слишком ранний восход солнца.

После перевода времени на два часа вперед в день летнего солнцестояния солнце будет всходить в 5:27, а садиться — в 22:49. При этом в день зимнего солнцестояния восход будет в 10:35, а заход в 17:28. Владислав Сабуров рассказал, как лучше поступить с переводом времени с точки зрения физиологии.

Голосование за данную инициативу продлится до конца февраля наступающего года. Для рассмотрения решения на региональном уровне необходимо собрать более 99 тысяч голосов. При этом против подобной инициативы высказалась четверть принявших участие в голосовании.