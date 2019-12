Как победить угри и язвы на коже

Первые случаи использования электролечения (электротерапии) относятся к XVIII столетию. В последнее время эта отрасль медицины сделала стремительный рывок вперед.

Американский врач-исследователь Дж. Р. Бингэм заявляет, что, используя различные электрические лампы, он добился больших результатов в разных видах терапии, чем можно было достичь любым другим методом.

Бингэм категорически не согласен с подходом, который применяет его коллега Ошнер, прикладывающий к ранам мокрые бинты, покрытые резиновой тканью. Бингэм считает, что данный метод провоцирует рост числа бактерий из-за того, что раны смачиваются, а сопротивление организма болезнетворным бактериям падает. Абсолютно необходимым является дренирование раны, что не позволяет сделать бинт. По мнению Бингэма, использование электрического света на открытых ранах и использование капиллярности марли позволяют избежать разрушения костной структуры.

Сообщается об исцелении за один месяц хронических язв на ноге, которые в течение нескольких лет безрезультатно пытались лечить в различных больницах. Полное излечение или значительное улучшение фиксировались при лечении электросветом угрей на лице и почти всех видов кожной сыпи. Об удовлетворительных результатах сообщалось в лечении постоперационной кишечной непроходимости, метеоризма и болей в животе. Удавалось также добиться улучшения у больных варикозным расширением вен. Было полностью излечено рожистое воспаление, которое не подвергалось лечению в течение нескольких дней, в результате чего у пациента полностью заплыл один глаз. Электрический свет применялся для лечения шесть раз в день в течение часа в первый день, реже — на второй день. При каждой процедуре ослабевала боль, а краснота и опухлость стали немедленно спадать. Последним признаком болезни было опухлое ухо. Опухоль спала на третий день лечения.

О новом достижении медицины сообщил New York Medical Journal в номере за 19 июля 1919 года со ссылкой на American Journal of Electrotherapy and Radium за декабрь 1918 года, не дошедший до нашего времени ни в одном экземпляре.

Материал подготовил Алексей Алексеев