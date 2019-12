Эволюция без причин

175 лет назад Роберт Чемберс опубликовал книгу «Следы естественной истории Творения», где излагался естественнонаучный вариант библейского сотворения мира.

Чемберс с позиций современной ему науки последовательно описал все события библейского Шестиднева, в течение которого появилась Земля и все ее обитатели в нынешнем виде. Если не считать отсутствия в книге Чемберса теории Большого Взрыва (первого акта Творения: «Да будет свет»), то по ней можно хоть сейчас преподавать в школе основы происхождения Вселенной и биологической эволюции на Земле. Она ни в малейшей степени ни противоречит ни современной космологии, ни современному эволюционизму, выросшему из теории Дарвина и генетики, ни основам христианской религии.

Шестипалые братья

Книга была опубликована анонимно и стала бестселлером. Многие сочли ее автором супруга королевы Виктории принца Альберта, получившего хорошее естественнонаучное образование у своих университетских наставников математика и астронома Адольфа Кетле и философа Иммануила Фихте, стремившегося примирить научные факты с нравственным религиозным чувством в едином «наукоучении». Источником слухов об авторстве Альберта были сообщения папарацци того времени о том, что отрывки их этой книги принц читал вслух молодой королеве.

Но на самом деле написал ее мало кому известный за пределами Эдинбурга Роберт Чемберс, который вместе с братом Уильямом имел здесь типографию и книжный магазин. Бизнес у них шел неплохо, они сильно экономили на авторских гонорарах при публикации книг и на роялти при продаже этих книг, потому что автором большей части их печатной продукции был брат Роберт, а брат Уильям занимался полиграфией и торговлей. Оба брата были от рождения шестипалыми на руках и ногах, и папаша Чемберс, тогда еще не разорившийся сукновал, пригласил хирурга, чтобы он привел мальчиков «в божеский вид», что тот проделал с Уильямом успешно, а Роберта оставил хромым на всю жизнь.

Братья специализировались на издании исторической и справочной литературы типа книг «Традиции Эдинбурга», «История шотландских восстаний», «Популярные шотландские песни», «Справочник выдающихся шотландцев» и т.п. Их издательство, пережившее в конце прошлого и начале этого века ряд слияний и поглощений, существует и процветает до сих пор уже в Лондоне в виде компании Chambers Harrap Publishers Ltd., сохраняя свою изначальную специализацию. Нынешние Чемберсы издают энциклопедии, словари и справочники, сборники афоризмов, а также кроссворды и судоку (в бумажном и в электроном виде), выпускают приложения для смартфонов типа «200 слов, которые нельзя говорить (…нужно говорить)» и подобную продукцию на современную злобу дня.

Наука для джентльменов

Но во времена, когда братья Чемберсы начинали свой бизнес социальный заказ для издателя был иным. На дворе стоял викторианский век, уже работал телеграф, ходили поезда и пароходы, публика пользовалась ватерклозетом с унитазом и сливным бачком, а отцы-основатели клуба Athenaeum на лондонской улице Пэлл-Мэлл лорд-казначей Ее Величества граф Спенсер, госсекретарь по вопросам войны и колоний граф Абердин и министр иностранных дел виконт Палмерстон (двое последних — будущие премьер-министры Великобритании) обсуждали с непременным секретарем клуба Майклом Фарадеем, кого из выдающихся ученых, по его мнению, следовало бы выбрать в члены клуба, чтобы занятым людям можно было с пользой проводить здесь свободное время.

И элите британского общества, и простому народу, по крайней мере, его образованной части требовалась реальная, то есть научная картина мира, простая для понимания и которая при этом не противоречила бы нравственным устоям общества. Ее написал Роберт Чемберс, и в 1844 году братья Чемберс издали ее в виде 400-станичной книги Vestiges of the Natural History of Creation («Следы естественной истории Творения»).

Роберт Чамберс на всякий случай не подписался под ней, здраво полагая, что береженого Бог бережет. Но его опасения оказались напрасными. Книга, конечно же, подверглась критике со стороны клерикальных властей, но они отнеслись к ней намного спокойнее, чем 15 лет спустя к книге «Происхождение видов» Дарвина, которая, по образному выражению одного из историков науки конца XIX века, «вошла в богословский мир как плуг в муравейник».

«Следы…» Чемберса стали бестселлером не только в Англии, но и во всей Европе, выдержали 11 изданий при жизни автора, и даже через 30 лет после выхода «Происхождения видов…» совокупный тираж книги Чемберса превышал таковой дарвиновского труда. А сам Дарвин при его подготовке исходил из того, что его будущие читатели уже знакомы с книгой Чемберса, по крайней мере, так он писал в своих письмах коллегам ученым.

Вселенная середины XIX века

Книгу Роберта Чемберса можно почитать на английском языке в интернете и убедиться, что для образованного человека середины позапрошлого века картина мира не отличалась от наших современных представлений о возникновении и эволюции Вселенной, Солнечной системы и нашей планеты, о возникновении и развитии жизни на Земле от низших организмов вплоть до человека.

Мы лишь немного больше знаем о деталях этого процесса, но главное о том, как устроен окружающий мир, как он возник и как развивался, знали и тогда. Знали о множестве галактик в космосе и месте среди них нашего Млечного пути, о мириадах звезд, подобных нашему Солнцу, о механизме образования планет из пылевых сгустков, о формировании литосферы, гидросферы и атмосферы на планетах, о возникновении на них жизни и ее эволюции от простых, примитивных форм к более сложным.

Даже обидно становится, как мало нового (а если говорить честно, то ничего принципиально нового) ученые за последние двести лет не открыли и даже не придумали по сравнению с тем, что знал провинциальный британский бизнесмен средней руки Роберт Чемберс, 1802 года рождения, образование среднее.

В университете он не учился, лишь закончил школу, да и то с грехом пополам, потому что с 16 лет должен был зарабатывать себе на хлеб. Ничего нового он тоже не открыл и не придумал, а всего лишь упорядочил известные науке его времени факты и теории и изложил их в популярной форме. Чего нельзя отнять у Роберта Чемберса, так это его дара популяризатора, в этом он был и остается до наших дней непревзойденным мастером.

Высший интеллект

В его книге эволюция как неорганическая, так и живой материи разворачивалась согласно изначально заданному божественному плану: «Вечное Существо заранее все устроило и доверило все действию учрежденных им законов, Само вечно присутствуя во всех вещах». Представление о Боге, который в ручном режиме постоянно переделывает мир, по мнению Чемберса, выглядит для Бога унизительным, если не сказать больше.

«Как можем мы предполагать, что величественное Существо, Которое придало облик всем этим бесчисленным мирам посредством простого установления задуманного им естественного принципа, должно было лично и специально вмешиваться каждый раз, когда требовалось вызвать к существованию очередную устрицу или рептилию в одном из этих миров?»

Выражаясь современным языком, Бог в течение Шестиднева не только сотворил «железо», но и написал к нему «софт», аналогичный тому, что сейчас модно называть «нейросетями» и «искусственным интеллектом». Такая исходно заложенная программа эволюции как неорганической, так и органической становилась тем, что ученые называют научными законами, которые столь же обязательны и незыблемы, как и материал, саморазвитие которого они предопределяют.

Черные дыры во Вселенной, фермионы, лептоны, кварки и т.п., глубина слоя Мохоровичича и тектоника литосферных плит и т.д. — все это лишь второстепенные детали, помогающие лучше понять частные механизмы предопределенной «программой» эволюции неорганического мира. При описании эволюции живых существ в «одном из миров» — на Земле — совершенно не важным для сути дела становится то, как именно она идет — путем спонтанной изменчивости и отбора (по Дарвину), или путем прямого приспособления к среде (по Ламарку), или в результате манипуляций с ДНК с помощью CRISPR-кассет.

Некоторые историки науки считают, что Роберта Чемберса основателем теистического эволюционного учеными, но это не так. Никто из ученых его времени, трудами которых он пользовался при написании своей книги, не был атеистом. И Дарвин им, кстати, тоже не был. Все это подразумевалось ими по умолчанию, а Чемберс просто озвучил это простыми, доходчивыми словами на наглядных примерах из их трудов и снял таким образом груз с души из множества образованных людей его времени, в том числе джентльменов из клуба Athenaeum.на Пэлл-Мэлл. Мир такой, потому что он создан таким, и они сами в нем существуют для того, чтобы сделать его лучше.

Биогенетический закон Чемберса

Интересно то, что систематизируя современные ему знания об эволюции, Чемберс, сам того не чая, сформулировал биогенетический закон, который был открыт Геккелем и Мюллером спустя 20 лет после выхода в свет его «Следов…». Не потому, что был выдающимся ученым-биологом, а как раз наоборот — будучи сторонним наблюдателем он увидел то, что не видел замыленный глаз корифеев биологии прямо перед собой.

Как образно пишет современный историк эволюционизма Александр Храмов, Чемберс сравнивал эволюцию с развитием эмбриона, тем самым давая понять, что она столь же детерминирована и подчинена закону неуклонного совершенствования. «Страницы геологической летописи никогда не были чем-то большим, чем стадиями в прогрессировании внутриутробного развития, событием столь естественным и столь же мало сопровождаемым удивительными и необычными обстоятельствами, как и безмолвный прогресс, [происходящий в утробе] обычной матери с каждой неделей ее беременности».

По Чемберсу, эволюция идет вперед за счет поэтапного удлинения эмбриогенеза. Например, у рыб развитие зародыша доходит только до некоей поворотной точки, общей для всех позвоночных животных, и затем идет по рыбьему типу. Но в определенный момент эволюции у некоторых рыб эмбриональное развитие перескочило эту точку и продлилось до следующей поворотной точки, и из их яиц вышли уже более высокоразвитые существа — рептилии. И так далее.

Зародыши менее продвинутых существ не успевают пройти все стадии эмбрионального развития млекопитающих и сворачивают с этой магистральной дороги раньше. Поэтому рыбы — это в каком-то смысле недоразвитые рептилии, рептилии в свою очередь — это недоразвитые птицы, а птицы — млекопитающие - недоноски. Стоит только посмотреть какие стадии прошел зародыш животного, и перед глазами вся его эволюция за миллионы лет. Это повторение (рекапитуляцию) эволюционного развития организма (его филогенеза) в ходе его, организма, индивидуального развития (онтогенеза) , собственно, и открыли Геккель и Мюллер двадцать лет спустя, и это было названо биогенетическим законом.

Расизм и домашнее насилие по-научному

Но самое интересное начинается, когда Чемберс примерил эту закономерность к человеку. «Наш мозг проходит через различные стадии, характерные для мозга рыбы, рептилии и млекопитающего и в итоге становится мозгом человека. Более того, после завершения животных трансформаций, он последовательно усваивает характеристики, свойственные для негроидной, малайской, американской и монголоидной народностей, и в итоге становится мозгом белого человека».

Соответственно, представители низших по Чемберсу рас рождаются как бы раньше срока, не пройдя всех стадий зародышевого развития. «Негр демонстрирует неизменно несовершенный мозг, выступающую нижнюю челюсть и худые конечности, типичные для ребенка белой расы задолго до его рождения. Американский абориген являет собой это же дитя, но незадолго до рождения. Монгол — это новорожденный, остановившийся в развитии».

Обвинять британца колониального периода Чемберса в расизме так же бессмысленно, как винить каннибала из Микронезии в людоедстве, и то и другое было в их обществе нормой. К тому же, на смену расизму предопределенно пришла политкорректность. Чемберс и сам писал, что «человеческое общество на самых ранних стадиях бывает кровавым, агрессивным и вероломным, но со временем становится справедливым, правдивым и доброжелательным».

Правда, тут же продолжал, что дети наряду с сумасшедшими тоже живая иллюстрация пройденных этапов эволюции. «В раннем детстве все порывы беспорядочны, ребенок жесток, лукав, лжив и поддается малейшему искушению, но со временем он учится контролировать эти наклонности, у него в привычку входит быть гуманным, искренним и честным». По классификации Чемберса выходит, что белые дети рождаются свирепыми монголами, изначальную необузданность которых может укротить лишь воспитание. И как сказано в Писании, «кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его». Но и тут, похоже, предопределенность в конце концов породила закон о домашнем насилии.

Свою труд Чемберс заканчивает словами: «Мои взгляды, если они верны, несомненно, останутся в силе и рано или поздно могут оказаться полезными; если же нет, то они так же несомненно исчезнут без внимания, не причинив никакого вреда». Вреда его книга точно не причинила, людям далеким от науки была полезна. Дорастут ли когда-нибудь до ее понимания ученые? Тут остается только надеяться, что и это предопределено и для этого требуется только время.

Сергей Петухов