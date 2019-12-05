Иммануил Кант за 44 млн рублей

Заявка на проведение научных исследований в российских вузах под руководством ведущих ученых, подготовленная заведующим кафедрой философии Ульяновского государственного университета профессором Валентином Бажановым в соавторстве с шестью коллегами из России, Канады, Испании и Великобритании, получила мегагрант правительства Российской Федерации, одержав победу в соответствующем конкурсе.

Проект носит название «Кантианская рациональность и ее потенциал в современной науке, технологиях и социальных институтах». Он посвящен разработке и применению инновационной модели кантианской рациональности в отношении проблем современной науки, высоких технологий и совершенствования социальных институтов.

Это первая заявка по философии за время существования конкурса на получение мегагрантов, которая получила поддержку. К работе над проектом, финансирование которого составит 44 млн руб., будут привлечены молодые сотрудники и ассистенты Академии Кантиана (Балтийский федеральный университет имени Канта), а также перспективные исследователи из других университетов. Решается вопрос об участии в проекте студентов и молодых ученых Ульяновского государственного университета.

«Грант выделяется на два с половиной года,— рассказал Валентин Бажанов.— Проект фундаментальный, он не предусматривает практическую составляющую. На полученные средства мы будем проводить научные исследования и конференции, готовить публикации, приобретать литературу. Заявка включает в себя четыре направления: историю кантовской философии, ее влияние на социальные институты, этику и науку. Последним разделом, который касается когнитивных исследований и нейронауки, занимаюсь непосредственно я. Сейчас разворачивается мощнейшая революция в когнитивных исследованиях, и подобная работа, несомненно, принесет пользу и вызовет интерес. Стратегия проекта была выработана полтора года назад. За это время нам удалось синтезировать результаты наших трудов и оформить заявку на этот проект».

Мегагранты были введены в научную жизнь России постановлением правительства №220 в апреле 2010 года, начали разыгрываться в октябре 2010-го, а финансирование в размере 150 млн руб. на проект победители начали получать в декабре 2010-го. Цель мегагрантов — привлечение ученых с мировым именем, в том числе и россиян, работающих за рубежом, в российские вузы, научные учреждения и государственные научные центры; создание научных лабораторий, способных конкурировать с ведущими лабораториями мира; получение научных результатов мирового уровня; создание условий для улучшения качественного состава научных и научно-педагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда; стимулирование притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий; создание устойчивых связей российских вузов, научных учреждений государственных академий наук и государственных научных центров Российской Федерации с ведущими мировыми научными школами;трансфер в экономику перспективных разработок, полученных в рамках проведенных научных исследований.

Анатолий Кривов, по материалам Ульяновского государственного университета