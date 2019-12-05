Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в саратовском минздраве

По материалам проверки прокуратуры Кировского района Саратова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) сотрудниками регионального министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году минздрав области заключил государственный контракт с ООО на поставку рентгенологических аппаратов на общую сумму 49 млн руб. В детские лечебные учреждения было постановлено медицинское оборудование, не соответствующее условиям заключенного контракта и требованиям ГОСТов для оказания медицинских услуг, считают в СУ СК.

Должностные лица были осведомлены о выявленных нарушениях. В частности, главный врач одной из поликлиник неоднократно им на это указывал, поскольку несоответствующая требованием аппаратура может привести к проведению некачественного обследования детей и подростков, однако мер принято не было.

Марина Ковалева