Скрутили счетчик

Пермская торгово-промышленная палата проанализировала затраты перевозчиков на 1 км пробега автобусов и пришла к выводу, что они превышают заявленные городскими властями. Администрация Перми утверждает, что расчеты находятся в пределах, обозначенных федеральным Минтрансом, и подтверждены в судах. Перевозчики напоминают, что могут отказаться от работы.

В рамках форума «Бизнес зовет», прошедшего в Перми 5 декабря, Пермская торгово-промышленная палата представила анализ расчета затрат перевозчиков на 1 км пробега. Как уточнил директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП Дмитрий Орлов, расчеты превысили те, которыми планирует руководствоваться мэрия Перми при заключении трехлетних контрактов.

Напомним, с 2020 года в Перми будет запущена новая транспортная модель. Контракты с перевозчиками будут заключаться на три или пять лет, а деньги от продажи билетов — перечисляться в городской бюджет. К работе на автобусных маршрутах не будут допускаться автобусы старше 12 лет. К середине 2020 года не менее 30% подвижного состава должно будет иметь полностью низкий пол, систему кондиционирования и соответствовать стандарту Евро-5. Кроме того, нужно организовать безналичную оплату проезда. Ранее перевозчикам были озвучены предварительные расчеты стоимости 1 км пробега. Так, стоимость автопробега автобуса большой вместимости на начало 2020 года составит 112,86 руб.

Как отметил Дмитрий Орлов, для расчетов ТПП руководствовалась порядком Минтранса РФ, выявив ряд несоответствий. Так, затраты на зарплаты были рассчитаны по базовой ставке в 7500 руб., а для 2019 года она была проиндексирована в соответствии с уровнем потребительских цен. Но базовую ставку индексировали отдельно, и теперь она составляет 8112 руб. Кроме того, есть расхождения в ставках на страхование и надбавках.

В расчетах мэрии надбавки на затраты на топливо зимой составляют 5%, за работу в густонаселенных пунктах — 15%, за технологические остановки — 1%. «Если есть максимальная стоимость контрактов, то и надбавки нужно считать максимально — 10, 25 и 10%, и скорректировать их по времени, так как в Перми зима длится пять с половиной месяцев»,— уточнил Дмитрий Орлов. Кроме того, расхождение нашлось и в стоимости автобусов. Согласно коммерческим предложениям, цена автобуса среднего класса составляет 7,2 млн руб., тогда как в расчетах мэрии значится 3,5 млн руб.

«Рентабельность перевозчиков не может быть ниже 10%, это повышенный риск. Перевозчикам должно быть интересно заниматься этим делом, потому что даже у банков ставки выше. Деньги интереснее хранить на депозитах»,— добавил Дмитрий Орлов.

В итоге расчеты ТПП показали, что 1 км пробега автобуса большого класса в 2020 году стоит 145,09 руб., среднего — 126,99 руб., малого — 311,07 руб. При этом расчеты мэрии выглядят так: 112,92 руб., 79,47 руб. и 57,59 руб. соответственно.

С учетом затрат перевозчиков на обновление подвижного состава, разница в 2022 году становится более разительной. Так, чиновники рассчитали стоимость 1 км пробега на автобусах в 109,88 руб., 75,67 руб. и 63,4 руб. в зависимости от класса, тогда как расчеты ТПП следующие: 145,8 руб., 123,27 руб. и 407,34 руб.

Еще одна сложность заключается в обновлении подвижного состава. Как уточнил директор НП «Новый Авто-Альянс» Александр Стерлягов, выполнение заказов у заводов-производителей рассчитано на год вперед. «В апреле на заводе КАМАЗ предлагали поставки на 2020 год, а ГАЗ, обещавший поставки в декабре, уже предупредил о задержке. Здесь нужна помощь администрации, иначе транспортная модель не „поедет“»,— заключил господин Стерлягов.

В беседе с “Ъ-Прикамье” глава городского департамента транспорта Анатолий Путин прокомментировал расчеты ТПП: «Приказ Минтранса создает „вилку“. Задача — работать в ее пределах. Не скрою, что когда мы в первый раз посчитали, то вышли на цифру выше, чем сейчас показываем. Но в любом случае наши расчеты — в пределах допустимого. Мы уже прошли судебные процессы с перевозчиками и подтвердили корректность. Поэтому мы, скорее всего, останемся в тех значениях, которые посчитаны».

По мнению участников рынка, у перевозчиков всегда есть возможность не участвовать в торгах. «Расчеты мэрии пока — это уровень презентации, они часто данные меняют. Но расчет ТПП примерно близок к нашим. У нас всегда есть возможность не участвовать в торгах, и я не исключаю такого развития событий»,— заявил Александр Стерлягов. Он добавил, что пока у перевозчиков слишком мало данных для анализа рентабельности своей работы. «Амортизация связана со стоимостью автобуса, а таких нужно 30%. У каких-то перевозчиков они уже есть, у каких-то еще нет. Неизвестно, будет контракт трех- или пятилетним. Поэтому в этом уравнении пока много неизвестных. К тому же 113 руб.— это средняя цена. Значит, на одних маршрутах она может быть 90 руб., а на других — 130 руб. Я должен знать требования, срок и стоимость автобусов, которые не факт, что купишь»,— заключил предприниматель.

Юлия Сырова