Нижегородская область готовится разместить облигации на 10 млрд рублей

Нижегородская область 13 декабря разместит четырнадцатый по счету облигационный заем серии 35014 на 10 млрд руб. Срок обращения составит 5,5 лет, объем эмиссии – 10 млн шт., сообщает RusBonds. Погашение купонов начнется в июне 2023 года и закончится в июне 2025 года.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в начале года условиями выпуска облигаций региональный минфин называл благоприятную рыночную конъюнктуру и необходимость в привлечении средств.

По данным минфина на 1 декабря, госдолг Нижегородской области составляет 60,6 млрд руб. Из них 35,3 млрд руб. приходятся на государственные ценные бумаги, около 19 млрд руб. – на бюджетные кредиты, 6,2 млрд руб. – на кредиты коммерческих банков, еще 186,3 млн руб. – госгарантии.

Анастасия Еремина