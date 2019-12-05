Определен лучший проект квартальной застройки в Оренбурге

Фото: Правительство Оренбургской области

Проект организации квартальной застройки в Оренбурге авторства Дмитрия Малова, выполненный в консорциуме с ООО «ПМ “Архитек”» признан лучшим. Соответствующее решение принял архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Оренбургской области. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на главу региона Дениса Паслера.

«На заседании был отобран проект с закрытыми внутренними дворами, с современным фасадом, который должен создать удобное пространство как для детей, так и для взрослых жителей», – цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

Проект Дмитрия Малова касается квартальной застройки территории на участке между ул. Пролетарской, Терешковой, Комсомольской, Постникова и Орджоникидзе. Кроме него, специалисты предложили еще три проекта на эту тему.

Необходимость их разработки была связана с тем, в Оренбурге при жилой застройке до настоящего времени применяется застройка типовыми многоэтажными домами одной высоты и в одну линию. Однако, по мнению участников архитектурно-градостроительного совета, в мире давно практикуется квартальная застройка, и соответствующие решения стали внедряться в Оренбуржье в соответствии со стандартами комплексного освоения территорий.

Георгий Портнов