Ремонт ж/д полотна не повлияет на транспортную доступность Сочи

Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья пойдут по другим участкам железной дороги. об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

С января по апрель 2020 года планируется проведение масштабных ремонтных работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на однопутном перегоне Чинары – Чилипси. В связи с этим будет приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ – Туапсе.

Тем не менее количество пассажирских поездов в сообщении между Ростовом и Адлером останется практически неизменным. Например, поезд №641/642 Ростов-на-Дону – Адлер отправится из Ростова по графику и сделает остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская и Белореченская. Время в пути от Адлера до Ростова-на-Дону составит более 15 часов, но обратно состав отправится на четыре часа раньше действующего расписания.

Для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар – Староминская – Ростов назначены новые поезда №664/663 Ростов – Краснодар – Адлер. Из Ростова он отправляется шесть раз в неделю, кроме субботы; №640/639 Ростов – Краснодар – Кавказская с прицепкой к поезду № 80/79 Архангельск – Адлер, отправление из Ростова по субботам.

Кроме того, для обеспечения транспортной доступности курортной зоны дополнительно назначен поезд № 693/694 Новороссийск – Краснодар – Кавказская. Откуда пассажиры смогут пересесть на другие поезда, идущие в сторону Черноморского побережья.

У ряда поездов сократятся маршруты движения. Так, поезд «Ласточка» №807/808 Ростов – Туапсе во время проведения ремонтных работ станет ходить до Краснодара, а поезда №801/802 Краснодар – Адлер и №815/816 Краснодар – Роза Хутор будут курсировать по маршрутам Туапсе – Адлер и Туапсе – Роза Хутор.

Елена Рыжкова