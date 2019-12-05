АО «БЭСК» организовало спектакли по детской электробезопасности для уфимских школьников

Фрагмент театрализованного представления в гимназии №115 г. Уфы

5 декабря АО «БЭСК» (входящее в группу компаний АФК «Система») организовало проведение театрализованного представления по детской электробезопасности в уфимской гимназии №115. В актовом зале собрались около 120 четвероклассников, чтобы увидеть спектакль по мотивам мультсериала «БЭСКмен» в исполнении студентов Академии искусств имени Загира Исмагилова. Дети с большим интересом посмотрели приключения супергероя, в интерактивной форме поучаствовали в спектакле и освоили правила осторожного обращения с электричеством. По окончании спектакля им раздали тематические раскраски.

Еще одно театрализованное представление состоится 10 декабря в средней школе №130 г. Уфы. Напомним, театральная труппа уже не первый год гастролирует по городам и районам Башкирии с данным мультимедийным спектаклем. По словам руководителя труппы Рустама Имамова, сценарий спектакля постоянно актуализируется, добавляются новые элементы, видоизменяются сюжетные линии.

– Мы стараемся быть максимально понятными для детей, играючи вовлекаем их в наш творческий процесс, - сказал он. – Со сцены мы видим, как реагируют ребята, с каким вниманием они смотрят на наше представление.

В текущем году помимо спектаклей в рамках пропаганды детской электробезопасности АО «БЭСК» разместило в СМИ республики публицистический материал и готовит к выпуску детскую книгу на тему детского электротравматизма по мотивам мультсериала «БЭСКмен». Кроме того, в средних школах специалистами компании регулярно проводятся занятия по профилактике детского электротравматизма. На учебный 2019-2020 год запланировано проведение более тысячи таких уроков.

Все проводимые специалистами АО «БЭСК» мероприятия направлены на сокращение детского травматизма на энергообъектах и повышение компетентности детей, родителей и педагогов в области электробезопасности.