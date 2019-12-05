В Оренбуржье на адресную помощь многодетным семьям направлено 29,5 млн рублей

Объем средств на адресную помощь многодетным семьям на условиях социального контракта в текущем году в Оренбургской области составил 29,5 млн руб. Об этом сообщает региональное правительство.

«На эти средства помощь из регионального бюджета получили 2948 многодетных малообеспеченных семей»,– говорится в сообщении.

В Оренбургской области с 2013 года действует закон об адресной социальной помощи многодетным малообеспеченным семьям, живущим в селах. Деньги направляются на развитие личного подсобного хозяйства: покупку домашней птицы, кроликов, овец, коз, свиней, коровы или телки, пчелопакетов, средств ухода за животными и кормов. Помощь предоставляется на суммы – от 5 до 30 тыс. руб.

Георгий Портнов