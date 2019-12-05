В ЖК «Академ Riverside» построят школу на тысячу мест

В рамках национального проекта «Жилье» будут выделены средства на строительство школы в челябинском микрорайоне «Академ Riverside». Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест. Соответствующее решение было принято во время встречи губернатора Челябинской Алексея Текслера с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, сообщает пресс-служба главы региона.

Также вице-премьер дал поручение проработать вопрос строительства поликлиники на северо-западе Челябинска на 1,8 тыс. посещений в смену. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос комплексного развития территории областной столицы. Была достигнута договоренность о визите Виталия Мутко в Челябинск.