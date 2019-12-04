Информация о елочных базарах

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Схемой размещения НТО, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж № 394, предусмотрена организация 135 елочных базаров.

В ходе проведенных ранее аукционов на размещение елочных базаров разыграно 126 мест.

Требования к нестационарному торговому объекту (елочному базару):

соответствовать типовому эскизному проекту, разработанному управлением главного архитектора (иметь ограждение, освещение и красочное оформление);

занимать площадь не более 20 кв.м.

Елочный базар должен быть оснащен:

вывеской с указанием режима работы и организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю;

прейскурантом цен;

книгой отзывов и предложений;

средствами пожаротушения;

мерной линейкой для установления размера елок;

упаковочным материалом.

Хозяйствующий субъект обязан следить за санитарным состоянием прилегающей территории и своевременным вывозом мусора.

По окончании периода функционирования елочного базара хозяйствующий субъект обязан организовать вывоз оставшейся продукции, оборудования и привести занимаемую территорию в надлежащее состояние.

Период размещения елочных базаров – 19.12.2019 по 31.12.2019 г.г.