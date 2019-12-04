Информация о елочных базарах

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа
Схемой размещения НТО, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж № 394, предусмотрена организация 135 елочных базаров.
В ходе проведенных ранее аукционов на размещение елочных базаров разыграно 126 мест.
Требования к нестационарному торговому объекту (елочному базару):
Елочный базар должен быть оснащен:
Хозяйствующий субъект обязан следить за санитарным состоянием прилегающей территории и своевременным вывозом мусора.
По окончании периода функционирования елочного базара хозяйствующий субъект обязан организовать вывоз оставшейся продукции, оборудования и привести занимаемую территорию в надлежащее состояние.
Период размещения елочных базаров – 19.12.2019 по 31.12.2019 г.г.