На Стрелке все-таки построят 17 тысяч квадратных метров жилья По соседству с культурно-образовательным центром появятся апартаменты.

Жилые помещения общей площадью 17 тысяч квадратных метров все-таки будут построены на Стрелке.

Об этом говорится в каталоге инвестиционных проектов, опубликованном на сайте Корпорации развития Нижегородской области.

В числе крупнейших проектов значится создание культурно-образовательного центра в Нижнем Новгороде. Сообщается, что на участке площадью 4,97 га в историческом центре Нижнего Новгорода на территории Стрелки, которая характеризуется как одна из главных природных достопримечательностей – место слияния рек Оки и Волги, предполагается строительство культурно-образовательного центра, призванного стать площадкой мирового уровня для проведения мероприятий в сфере культуры федерального и международного масштаба. Далее перечисляются площади, отведенные под разные составляющие проекта: общественные пространства – 18,2 тысяч квадратных метров, музейный комплекс – 26,65 тысячи квадратных метров, театрально-концертный комплекс – 39 тысяч метров (видимо, речь идет о той самой «Сиднейской опере», о которой губернатор Глеб Никитин рассказал в октябре Владимиру Путину, получив одобрение главы государства), образовательный центр – 19,65 тысяч квадратных метров, а также жилые помещения (апартаменты) – 17 тысяч квадратных метров.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 30 миллиардов рублей. В графе «статус» указано, что идет поиск инвестора.

Доцент кафедры экологии и природопользования ННГАСУ Александр Иванов сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что Стрелка – очень ценное место, совершенно уникальное не только в Нижнем Новгороде, но также в России и в мире, потому что это единственное место, сформированное водной стихией, где перепад берегов, которые сложены из осадочных пород, составляет больше ста метров. По его словам, ценность неповторимого вида, который открывается, например, когда мы стоим у памятника Чкалову и смотрим на необозримые волжские дали и на Стрелку, не меньше, чем видов на Фудзияму в Японии.

В этой связи собеседник «ЪFM НН» сказал, что, по его мнению, застраивать эту территорию какими-то типовыми объектами или объектами, имеющими узкоутилитарный смысл, просто кощунственно. Александр Иванов подчеркнул, что объект ценнейший, и его так использовать – это все равно, что изделиями из золота гвозди забивать.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что на Стрелке могут построить жилые трех- и четырехэтажные дома.