Вадим Кстенин лично проверил ночную уборку города

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Глава Воронежа Вадим Кстенин прошедшей ночью совершил инспекционный объезд по городу, проверил работу районных комбинатов по уборке от снега улично-дорожной сети и тротуаров.

Напомним, что снег в Воронеже начался ранним утром 3 декабря и продолжался до 16 часов. В дневную смену на городских улицах работали 214 единиц техники и 319 работников ручной уборки. Главной задачей для комбинатов на этот период стало недопущение наката и образования наледи, поэтому во время продолжавшегося снегопада выполнялись работы по обработке дорог и тротуаров противогололёдными реагентами и подметанию. Параллельно формировались валы в прилотковой зоне магистралей для последующего вывоза снега.

В течение дня глава Воронежа Вадим Кстенин координировал работу подчинённых в режиме реального времени, с помощью специально созданной для этого группы «Уборка города» в WhatsApp. Работу ночной смены Вадим Юрьевич отправился инспектировать лично.

– Итоги дневной работы оцениваю нормально, поскольку – самое главное – мы не допустили ни снежного наката, ни гололёда на улично-дорожной сети и на тротуарах тоже. Практически три полных цикла «обработка – подметание» произвели на основных магистралях Воронежа. Безусловно, днём в таком плотном графике движения автомобилей практически невозможно начисто убрать дорогу, поэтому основные работы по доведению улично-дорожной сети до нормативных требований проводятся именно ночью, – подчеркнул мэр.

Как доложил главе города руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов, особенность этого зимнего сезона в большом количестве новых сотрудников в районных комбинатах.

– Учитывая то количество техники, которое по вашему поручению было закуплено в текущем году, комбинаты приняли на работу дополнительный штат водителей, механизаторов. Некоторые люди – новички в этой отрасли, поэтому мы специально проводили тренировки: в ноябре выделяли специальные дни, когда тракторы или комбинированные дорожные машины на холостом ходу ездили по городу. Это делалось, чтобы ускорить процесс обучения, ознакомить новых сотрудников с маршрутами движения, очерёдностью уборки улиц и проездов, – рассказал Олег Котов.

Он добавил, что стандартной сложностью при уборке, особенно в дневное время, являются припаркованные автомобили вдоль правых полос проезжих частей.

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

– В ночную смену на линии находится больше 200 единиц специализированной техники. До утра магистрали будут доведены до нормативного состояния, очищены «до чёрного асфальта и до бортового камня». И так убирать нужно всегда – именно такую задачу я ставлю перед комбинатами благоустройства. Кроме того, в этом году мы значительно усилили ресурсами для уборки тротуаров – их тоже нужно довести до нормативного состояния, – подчеркнул глава Воронежа.

В прошедшую ночь для обработки дорог и тротуаров коммунальщикам потребовалось 1138 тонн песко-соляной смеси, из города было вывезено 2108 кубометров снега. В результате к утру все основные магистрали были расчищены до асфальта.

Тем не менее, глава Воронежа Вадим Кстенин уже утром поставил ряд задач: подмести осевые линии дорог, произвести очистку «треугольников» Кроме того, в связи с тем, что в ближайшие дни по прогнозу планируются переходы через ноль, мэр распорядился сегодняшней ночью произвести превентивную обработку дорог и тротуаров для того, чтобы не допустить завтрашним утром возникновения наледи.

Для справки: В текущем году ООО «Городские парковки» заключили договор на уборку платных парковочных мест от снега со сторонней организацией, а не с районными комбинатами благоустройства. В прошедшую ночь парковки от снега очищались на улицах 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, площади Ленина.