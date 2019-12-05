На ремонт и строительство воронежских тротуаров направят 113 млн рублей

Финансирование ремонта и строительства тротуаров в 2020 году увеличится до 113 млн руб. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в рамках совещания, посвященного формированию комфортной городской среды. В 2018 году на эти цели было направлено порядка 60 млн руб. При этом потребности города в ремонте тротуаров не удовлетворят и 113 млн руб.: по данным мэрии, только в 2020 году на эти цели необходимо направить не менее 220 млн руб. По словам руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, недостающие средства могут быть выделены облцентру региональным департаментом дорожной деятельности Воронежской области.

Отметим, что все работы должны проводиться в соответствии с проектом по созданию условий доступности 30 главных улиц Воронежа для маломобильных граждан. В 2020 году планируется провести аудит других улиц, а также запланировать ход мероприятий по этому направлению на несколько лет вперед.

Валерия Розбот