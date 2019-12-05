На Ставрополье водители украли с предприятия 17 тонн комбикормов

В отдел полиции Красногвардейского района Ставропольского края поступило заявление от представителя одной из коммерческих организаций о выявленной недостаче комбикорма, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские провели расследование и установили, что к краже причастны двое водителей предприятия.

«Являясь материально ответственными лицами, мужчины на протяжении длительного времени присваивали перевозимый комбикорм»,— говорится в сообщении.

Так, один из работников компании похитил 1,7 т комбинированных кормов на 33 тыс. руб., а его бывший коллега – около 15 т смеси на сумму более 250 тыс. руб.

В отношении подозреваемых полицейские возбыдили два уголовных дела по ч. 1, ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения).

Дарья Голякова