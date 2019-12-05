СЭГЗ из Удмуртии запустил производство электродвигателей за счет займа ФРП

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) из Удмуртии запустил производство электродвигателей для автоматизации задвижек и затворов на трубопроводах нефтегазовой и химической промышленности. Около 10% выпускаемых изделий пойдут на экспорт в Иран, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Киргизию и Таджикистан, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на директора ФРП Романа Петруцу.

«В ноябре 2018 года предприятие получило заем по программе ФРП "Комплектующие изделия ". По этой программе компания получила в виде льготного займа 70 млн руб. от ФРП и 30 млн руб. от Удмуртского ФРП. Общий бюджет проекта составил 144 млн руб. Проект СЭГЗ стал первым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением федерально-регионального займа»,— прокомментировал господин Петруца.

После выхода на полную мощность СЭГЗ планирует выпускать около 16 тыс. электродвигателей ежегодно. На сегодняшний день более 70% российского рынка в сегменте асинхронных многофазных электродвигателей занимают иностранные производители. Наибольшая доля импорта приходится на компании из Китая, Германии и Белоруссии — 30%, 27% и 9%. Запуск производства СЭГЗ позволит снизить ее общую долю на 10%.