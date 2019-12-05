Кубанский мясокомбинат «Брюховецкий» признан банкротом

Решением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «Мясокомбинат ”Брюховецкий“» введено конкурсное производство. С иском в суд обратился Василий Берлинский, которому общество задолжало 490 тыс. руб., информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

ООО «Мясокомбинат ”Брюховецкий“» зарегистрировано в ст. Брюховецкой в 2014 году. По данным «СПАРК-Интерфакс» собственником предприятия выступает Александр Пятаков. Выручка от продажи общества в прошлом году составляла 2,9 млн руб., убыток — 7,7 млн руб. Активы мясокомбината имеют отрицательное значение - минус 51 млн руб.

В ноябре арбитражный управляющий Игорь Добряков заявил о выявлении у должника признаков преднамеренного банкротства.

Андрей Ульченко