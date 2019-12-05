В результате столкновения автобуса «Башавтотранса» с Chery пострадали три человека

Три человека пострадали сегодня в результате столкновения на западном обходе Уфы автобуса Ford «Башавтотранса» с легковым Chery, следует из сообщения и фотографий УГИБДД. Авария произошла около 14 ч. И автобус, и легковой автомобиль съехали на обочину. У Chery сильные повреждения, у автобуса Ford повреждена передняя часть. По данным МВД, автобус следовал маршрутом Благовещенск-Уфа. За медицинской помощью обратились два пассажира Chery и водитель «Башавтотранса». УГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.

По последним данным МВД, водитель китайского автомобиля от полученных травм скончался, пассажирка находится в тяжелом состоянии.

Ирина Самойлова