Пермяки приобрели уже свыше 400 транспортных карт

В рамках форума «Бизнес зовет» начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин сообщил о динамике продаж транспортных карт. «По состоянию на 4 декабря продано более 400 карт, совершено около 300 поездок. Карт пополнено на 120 тыс. руб.»,— отметил господин Путин. Он добавил, что мэрия рассчитывала на продажу примерно 50 карт в первые дни декабря.

Напомним, 1 декабря в продажу поступили транспортные карты для оплаты проезда в муниципальных маршрутах, работающих по регулируемым тарифам. Стоимость карты составляет 50 руб. Суммы пополнения и период использования карты не лимитированы, в отличие от льготного проездного документа. Карты продаются в отделениях «Почта Банка».