На Урале в пятницу ожидается метель

По прогнозам синоптиков, 6 декабря ожидаются метель, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Местами сильный снег, на юге с мокрым снегом, сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». Порывы ветра до 23 м/с. Местами повышение температуры воздуха выше 0°.

В связи с возможными неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует не планировать дальние поездки без особой необходимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.