IT-компании Удмуртии привлекли порядка 69 млн рублей инвестиций

В 2019 году IT-компании Удмуртии привлекли порядка 69 млн руб. инвестиций, победив в конкурсах по отбору проектов Фонда содействия инновациям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, ООО БИТ «Мастер» получило грант в 16 млн руб. за победу в конкурсе «Развитие-Цифровые платформы» на платформу обмена заявками на перевозку сотрудников автопарками компаний. ООО «Компьютер Софт» получило 20 млн руб. на реализацию цифровых ассистентов и роботов для обработки документов, победив в конкурсе «Развитие-Цифровые технологии». ООО «БФГ Групп» также получило 20 млн руб. на разработку информационной технологии для оперативного сбора и анализа данных за победу в том же конкурсе. ООО «1С-ИжТиСи» получило 10 млн руб. на облачный сервис автоматизированного обновления конфигураций на базе «1С:Предприятие 8.х», победив в конкурсе «Бизнес-старт».

«Поддержка и тиражирование решений отечественных IT-компаний — одно из важных условий для проведения цифровой трансформации. Благодаря таким организациям, как Фонд содействия инновациям мы можем ресурсно поддержать наши региональные IT-компании, сфокусировать их на продуктовые решения, а также способствовать их включению в российскую продуктовую линейку для экспорта за рубеж»,— отметил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.