Суд признал незаконным бездействие Минкульта по курганной группе под Воронежем

Коминтерновский райсуд Воронежа удовлетворил иск местного девелопера Игоря Кухаренко, признав бездействие Министерства культуры РФ по не направлению приказа о включении курганной группы в Новоусманском районе в реестр объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения и утверждении границ территории, а также отсутствию необходимых сведений в ЕГРН. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил сам Игорь Кухаренко. Суд обязал Минкульт в 15-дневный срок с момента вступления решения в силу выполнить вышеуказанные действия в соответствии с 218 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Это поможет застройщику, вынужденному проводить дорогостоящие археологические изыскания на своих участках до начала работ, при возмещении затрат.

Ранее в этом требовании господина Кухаренко поддержала Генпрокуратура РФ (ее ответ на запрос предпринимателя есть в распоряжении “Ъ-Черноземье“), внесшая представление министру культуры РФ. Проверка региональной прокуратуры также выявила недостоверность содержащихся в ЕРГН сведений в отношении земельных участков, расположенных в границах ОКН, и перед региональным управлением по охране ОКН поставлен вопрос о принятии во взаимодействии с Минкультом мер, направленных на внесение в ЕГРН необходимых изменений.

Напомним, Игорь Кухаренко является собственником земельных участков в селе Подклетное Новоусманского района Воронежской области общей площадью 30 га, относящихся к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование — «для индивидуального жилищного строительства». В июле 2016 года управление по охране ОКН Воронежской области издало приказ «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия «Курганная группа 1 у пос. Безбожник Новоусманского района». В октябре 2017-го Минкульт включил курганную группу в единый госреестр ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ. Однако сведения, содержащие графическое описание местоположения границ территории объекта с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГР, в орган регистрации прав направлены не были.

Подробнее о проблеме — в публикации “Ъ-Черноземье” «В Воронеже выявили культурный сбой».

Ирина Лобанова