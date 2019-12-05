В Челябинской области прогнозируют снегопады и метели

В Челябинской области в пятницу ожидается мокрый снег. На западе региона пройдут сильные осадки. При этом порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, возможны метели. Днем на дорогах будет наблюдаться гололедица, предупреждает управление МЧС России по области.

Из-за неблагоприятных погодных условий в пятницу повысится вероятность возникновения аварий на линиях электропередачи. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, вал деревьев.

Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах.

По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха в ночь с четверга на пятницу будет минус 13-минус 18 градусов. Днем будет около нуля градусов. В субботу и воскресенье также возможен снег, дневные температуры будут от минус двух до плюс трех градусов. Ночью в выходные столбики термометров не будут опускаться ниже минус восьми градусов. В субботу будет ветрено, порывы будут достигать 20 м/с.