В Краснодаре расследуется дело о махинациях при ликвидации стихийных свалок

Главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю расследует дело о мошенничестве при ликвидации стихийных свалок, сообщило агентство «Интерфакс». По версии следствия, краснодарская фирма «УБИС» при выполнении муниципального контракта на уборку мест незаконного складирования мусора в Краснодаре предоставляла недостоверные отчеты об объемах выполненных работ.

В частности, следствие полагает, что исполнитель муниципального контракта при уборке стихийных свалок не вывозил отходы на полигон, а сбрасывал мусор на других стихийных свалках в пригородах краевого центра. ООО «УБИС» является исполнителем муниципальных контрактов на сумму 23,5 млн руб. в 2019 году.

Анна Перова, Краснодар