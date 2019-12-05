Троллейбусный парк Саратова обновился впервые за 16 лет

Сегодня в Саратове на троллейбусном маршруте №1 вышли на линию новые троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева, который вместе с мэром Михаилом Исаевым стали первыми пассажирами тестового рейса.

Денежные средства на пополнение троллейбусного парка города, который не обновлялся 16 лет, были выделены из областного бюджета.

«Троллейбусы изготовлены на нашем предприятии. Мы ставили задачу сохранить это уникальное производство, трудовой коллектив «Тролзы», что выпускает современные машины», - отметил Валерий Радаев.

После обкатки новые троллейбусы выйдут на городские маршруты

Марина Ковалева