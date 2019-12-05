Директор фирмы в Ульяновской области незаконно получил и легализовал 27 млн рублей

В Ульяновской области учредитель и директор ООО «Возрождение и К» незаконно получил кредит на сумму 27 млн руб., после чего легализовал их. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, мужчина изготовил ряд отчетов с ложными сведениями об устойчивом финансовом положении коммерческой структуры и наличии у организации имущества, чтобы обеспечить исполнение кредитных обязательств. В банке он предоставил копии фиктивных документов, после чего фирме был предоставлен кредит. Однако предоставленные денежные средства злоумышленник потратил на оплату долга возглавляемой им же другой коммерческой структуры.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.176 УК РФ (незаконное получение кредита), п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Алена Смирнова