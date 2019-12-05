«"Сиротский Бруклин" — это признание в любви к Нью-Йорку»



Сегодня в российский прокат выходит «Сиротский Бруклин», режиссерский проект Эдварда Нортона, которого ждали ни много ни мало — 20 лет. Перенести фильм мечты на экраны кинотеатров Нортону помогли Алек Болдуин, Брюс Уиллис, Том Йорк и Уиллем Дефо. «Коммерсантъ Стиль» встретился с актерами и режиссером накануне премьеры, чтобы обсудить долгожданную картину.

События «Сиротского Бруклина» разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х, где процветают коррупция, гангстеры, расизм и неравенство, в центре истории — детектив с синдромом Туретта, которого сыграл сам Нортон. Сезон наград для Нортона в этом году будет интересным, ведь в «Сиротском Бруклине» у него далеко не одно упоминание в титрах: Нортон не просто срежиссировал картину, написал сценарий, но и сыграл главную роль, получив громкие аплодисменты после премьеры на ключевых кинофестивалях Северной Америки — в Торонто (TIFF) и Нью-Йорка (NYFF).

«Коммерсантъ Стиль» встретился с исполнителями главных ролей Эдвардом Нортоном, Уиллемом Дефо и Гугу Мбата-Ро, чтобы выяснить, каково было перенестись в середину прошлого века, почему Том Йорк сделал исключение и записал музыку для фильма и как предыдущая карьера Нортона помогла ему снять «Сиротский Бруклин».

Беседовала: Жанна Присяжная

Монтаж: Оля Краснова