Итоги «ЮГАГРО 2019»: рост числа посетителей на 8%

С 19 по 22 ноября 2019 в Краснодаре с большим успехом прошла Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО».



В церемонии торжественного открытия приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края - председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов и генеральный директор «Хайв Экспо Интернешнл» Дмитрий Завгородний.

Открывая выставку, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выставка за годы своего существования стала ведущей рабочей площадкой для общения, деловых встреч, приобретения новой техники. «Сегодня здесь присутствуют представители более 35 стран – это ведущие производители Великобритании, Италии, Германии, Франции, Канады, Китая. У нас разные подходы к ведению сельского хозяйства, но цель одна – выращивание и производство качественной продукции, улучшение жизни на селе, развитие АПК и экономики наших стран», – сказал Вениамин Кондратьев.

В этом году экспозиция значительно выросла - в выставке «ЮГАГРО» приняли участие свыше 710 компаний-участников из 35 стран мира, общая площадь превысила 65 000 м2. Компании из Италии, Германии и Турции были представлены в составе национальных павильонов, а компании из Китая - в составе коллективной экспозиции.

За 4 дня работы выставки ее посетили 18 760 человек из 72 регионов России, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Компания «ЕвроХим» подписала соглашение с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по организации бесперебойных поставок минеральных удобрений аграриям региона в 2020 году и о внедрении передовых агротехнологий в сельхозпроизводство края.

Ведущие компании подготовили к выставке большое число новинок оборудования и продукции для сельского хозяйства, многие новинки были впервые представлены именно на «ЮГАГРО».

Широкий спектр техники для решения любых задач представила компания Ростсельмаш. Особое внимание посетителей было направлено на новинку – тракторы RSM 3000 серии для энергоемких операций, лидеры по экономичности топлива. Выбор тракторов 3000 серии экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 2500 га и выше.

Компания KUHN подготовила к «ЮГАГРО» премьеру - абсолютно новую модель высокоэффективного пресс-подборщика #SB1290, оснащённую двойным узловязателем для максимально надёжной обвязки тюков. Технология интегрального ротора обеспечивает равномерную подачу вне зависимости от типа и состояния культуры.

Компания «Квернеланд Груп СНГ» представляла свою продукцию на выставке второй год подряд. «По итогам прошлой выставки мы отметили рост продаж кормозаготовительной техники Kverneland в регионе. Мы успешно провели переговоры с одним из крупных поставщиков сенажной сетки для работы с ней на наших пресс-подборщиках. А также за несколько дней выставки реализовали все единицы техники, представленные в экспозиции, которая в этом году была в два раза обширнее, чем в предыдущем. Среди проданных машин и абсолютная новинка: опрыскиватель Kverneland iXtrackT4 – самый большой из модельного ряда, представленного на данный момент в России в этой серии», – поделился Одиссей Кизиридис, коммерческий директор «Квернеланд Груп СНГ».

Компания «РОСАГРОТРЕЙД» традиционно представила, как уже существующие продуктовые линейки, так и новинки. По мнению производителя, выставка «ЮГАГРО» способствуют росту клиентской базы. «Когда мы начинали 15 лет назад, у нас было 50 партнеров, сейчас более 1000. Нашим важным преимуществом является наличие собственного производства. Так как наше производство локализовано на территории Российской Федерации, мы можем позволить себе дисконты для наших постоянных покупателей. При этом продукция по качеству не уступает любым зарубежным аналогам», - отметил исполнительный директор Владимир Панасенко.

Компания Corteva Agriscience представила на стенде три направления бизнеса: семена и инокулянты Pioneer, средства защиты растений Corteva и семена Brevant.

20 ноября компания провела конференцию для фермеров, где объявила о старте российского производства семян кукурузы и подсолнечника «Пионер» и применяемых стандартах качества. На выставке также была представлена технология протравителей будущего – LumiGEN, анонсированную по всему миру.

Компания Bayer – давний участник выставки, занимающий прочные позиции в Краснодарском крае. За время работы выставки стенд Bayer посетили более 800 человек. «В Краснодарском крае продукция Bayer хорошо известна. Поэтому иметь возможность вести диалог одномоментно с большим количеством клиентов и партнеров и быть услышанными на площадке «ЮГАГРО» для нас - это эффективный инструмент продвижения и поддержания контактов,» отметил Виктор Борисенко, руководитель отдела клиентского маркетинга компании Bayer.

Компания «Щелково Агрохим» анонсировала расширенную линейку гербицидов для защиты сои, уникальный гербицид для посевов кукурузы с супердлительным эффектом, долгожданный акарицид для защиты садов и многое другое. Большинство препаратов были представлены специалистам в инновационных формуляциях.

Сельскохозяйственная техника CLAAS была представлена на стенде официального дилера производителя, компании «Мировая Техника». «На «ЮГАГРО» приезжают все клиенты: не только из России, но и из зарубежных стран. Хочется отметить нашу линейку тракторов, оснащённую улучшенной системой работы с GPS. Теперь клиенту нужно всего лишь выбрать точность на поле: 15 см или 5 см. Мы видим, что клиентам интересно не только «железо», но очень важны электронные вещи: коммуникация между машинами, картирование урожая. Особое место здесь занимает система DataConnect, которая впервые предоставляет возможность прямого обмена данными между облачными хранилищами независимо от производителя оборудования», – поделился Михаэль Риттер, генеральный директор завода «КЛААС».

Деловая программа выставки «ЮГАГРО» традиционно является площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, бизнеса и власти, объединяющая ключевых игроков для обсуждения самых острых и актуальных вопросов развития АПК. В этом году главной темой пленарного заседания стала «Защита агробизнеса: проблемы и пути решения». В работе пленарного заседания приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, президент Ассоциации «Росспецмаш», президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, академик РАН, доктор химических наук и генеральный директор компании «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов и Павел Косов, генеральный директор «Росагролизинг».

АО «Росагролизинг» в рамках выставки провёл мероприятие, посвященное лизинговым продуктам компании в 2019 году.

Помимо этого, в рамках «ЮГАГРО 2019» состоялись конференция «Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия – состояние и перспективы», конференция международной ассоциации ореховодов, круглый стол союза «Садоводов Кубани» и другие деловые мероприятия – всего более 30 конференций, семинаров и круглых столов. В мероприятиях деловой программы приняли участие 1558 делегатов.

Выставка проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрации муниципального образования город Краснодара.

Генеральный партнер выставки – компания Ростсельмаш

Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS

Генеральный спонсор выставки – компания «РОСАГРОТРЕЙД».