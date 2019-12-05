В Екатеринбурге в 2020 году откроется торговый павильон ГУФСИН

Открытие торгово-выставочного комплекса ГУФСИН по Свердловской области в Екатеринбурге запланировано на второй квартал 2020 года, сообщила пресс-служба ГУФСИН. Он разместится на улице Репина, где находится СИЗО №1 и исправительная колония №2.

В настоящее время ведется строительство двухэтажного здания. На первом этаже будет размещен магазин, в котором будут продаваться изделия и товары, изготовленные осужденными. В частности, швейные изделия и мебель. На втором этаже планируется сделать музей. В нем будут представлены не только исторические экспонаты, но и запрещенные предметы, которые изымаются из передач, а также средства их доставки, например, квадрокоптеры и арбалеты.

По итогам 2019 года учреждения свердловского ГУФСИН должны произвести продукцию на 1,8 млрд руб. (в прошлом году — на 1,7 млрд руб.).

В январе 2019 года магазин сувениров, изготовленных осужденными, был открыт ГУФСИН по Пермскому краю. Он расположен в объединении исправительных колоний №11, которое находится в поселке Ныроб Чердынского района. Как сообщала пресс-служба ГУФСИН, посетить магазин, а также оформить заказы на изготовление продукции мог любой желающий без досмотра и проверки документов, так как располагается он не на режимной территории.