S7 Space перебазирует ракетно-космический комплекс в Россию

S7 Space сообщила о планах перебазировать ракетно-космический комплекс «Морской старт» на территорию России. «В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США»,— говорится в сообщении компании. Планируется, что переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток состоится в 2020 году. Местом временного базирования определен порт Славянка.

S7 Space (входит в холдинг S7 Group) — первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. Сделка с группой компаний Sea Launch по покупке «Морского старта» была закрыта S7 Group в 2018 году. «В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак»,— пишет компания.

Оксана Павлова