В Ижевске чаще всего владельцев меняют автомобили марок ВАЗ и Ford

В Ижевске наибольшее число владельцев — четыре и более — вписаны в ПТС автомобилей марок ВАЗ и Ford. На них приходится по 23% от всех продаж марок на вторичном рынке, сообщает пресс-офис «Авито». На третьем месте Daewoo со значением 21%.

Среди конкретных моделей машин, собственники которых меняются чаще всего, лидирует ВАЗ-2112 — 63% продаваемых машин имели более четырех хозяев. ВАЗ-2110 (49%), ВАЗ-2113 (48%), ВАЗ-2114 (34%) и ВАЗ-2115 (28%) также вошли в ТОП-5 автомобилей по количеству владельцев. За ними следует Chevrolet Lacetti, Mitsubishi Lancer и Ford Focus — в ПТС данных машин вписано четыре и более владельцев в 28%, 25% и 23% случаев.

Среди автомобилей, у которых числится лишь один хозяин, лидирует Lada Granta, Hyunday Solaris и Kia Rio — 63%, 56% и 47% от всех продаваемых на вторичном рынке моделей. Чаще всего в Ижевске продаются машины, у которых в ПТС записаны один или три владельца — по 27%, на втором месте машины, которые сменили двух владельцев — 26%, машин, у которых было четыре владельца и более — 20%.

Средняя стоимость автомобиля в Ижевске, у которого был один владелец, составляет 574,6 тыс. руб., два владельца — 393,2 тыс. руб., три — 329,8 тыс. руб. Машина, сменившая четырех и более владельцев, стоит еще дешевле — в среднем 209 тыс. руб.