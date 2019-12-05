Корпоративы меняют привычные форматы

В декабре традиционно начинается сезон новогодних корпоративов. “Ъ FM” поговорил примерно с двумя десятками крупных компаний, как частных, так и государственных, и выяснил, как бизнес отмечает праздник в этом сезоне. Тему продолжит Алла Пугачева.

Кажется, в декабре ничто так не раздражает пресс-службы госкомпаний, как вопрос журналистов: а что у вас там с новогодним корпоративом? Можно было бы в течение пяти минут просто зачитывать ответы представителей крупного бизнеса на этот вопрос “Ъ FM”. Лаконичные или более обстоятельные, все они сводятся к тому, что никаких больше вечеринок не будет. Тратить десятки миллионов рублей на шикарные праздники — давно не комильфо. Еще с тех пор, как Владимир Путин высказался по этому поводу в 2013 году.

Владимир Путин, президент России: «Праздник есть праздник, мы же русские люди, мы не пьянствуем, но отмечаем его — как же без этого? Но чтобы деньги выделять из бюджета компании — это дичь какая-то, я не знаю».

Прошло шесть лет, а большинство гоструктур на всякий случай отказывается от корпоративов в привычном формате. В «Роснано» “Ъ FM” сообщили, что ограничатся традиционной предновогодней встречей сотрудников с руководством. В центральном офисе «Росатома» уже много лет устраивают вместо корпоратива КВН. Играют сотрудники от разных подразделений, а топ-менеджмент присутствует в качестве зрителей. Скромность сейчас действительно в тренде, говорит гендиректор коммуникационной группы «Событие» Михаил Стручков: «Нет тех корпоративов, которые были, когда, например, крупные банки снимали “Манеж”, Гостиный двор и так далее. Кто-то переходит на более западные форматы проведения итоговых конференций, какие-то стратегические сессии, где руководство подводит итоги, как правило, намечаются какие-то направления на следующий год. У госкомпаний, насколько я знаю, все по отделам больше».

А вот мониторинг сайта госзакупок дал интересные результаты. Аэропорт Шереметьево, например, разместил несколько тендеров. Один из них — на организацию питания и обслуживания на корпоративных мероприятиях. Цена вопроса — около 8,5 млн руб. Еще 25 млн компания собирается потратить на организацию новогоднего праздника для детей сотрудников. Пресс-служба Шереметьево объяснила, что готовит серию акций «для работников, их семей, пассажиров и гостей». Программа очень разнообразная — это и балет, и иммерсивные спектакли, шоу барменов и интерактивное общение со знаменитым роботом Пушкиным, консультации стилистов и даже уроки каллиграфии.

Описывая тренды нынешнего сезона, ивент-менеджеры часто упоминают понятие edutainment, то есть обучение через развлечение. Это общее место и для частного сектора, и для госкомпаний. Тем более что так у руководителей бизнеса складывается впечатление, что они занимаются не расточительством, а инвестируют в своих сотрудников, поясняет глава коммуникационного агентства «Арт-Премьер» Дмитрий Покрас: «Рынок сжимается достаточно сильно по сравнению с прошлым годом, я думаю, что процентов на двадцать, и бюджеты уходят из развлекательного контента в образовательный.

Информация, которую нужно сообщить сотрудникам, запаковывают в художественное исполнение. Конференции становятся похожи больше на спектакль, нежели на сухое, деловое мероприятие».

В этом году клиенты не хотят переплачивать за модные площадки и звезд первой величины. Средний бюджет — до 10 тыс. руб. на персону, делятся в ивент-сообществе. Но встречаются и исключения из правил. Источник “Ъ FM” в одной из крупных IT-компаний рассказал, что даже удивлен размахом предстоящего корпоратива. Вести его будут Иван Ургант и Алла Михеева. Гонорар первого стартует от 3,5 млн руб., второй — от 1,5 млн, плюс новогодняя надбавка. Она в этом сезоне не очень большая — в пределах 20%, сообщили “Ъ FM” в концертном агентстве RockerBooking. За музыку на вечеринке будут отвечать группировка «Ленинград» (прайс которой начинается от 7,5 млн) и группа «Звери (это минимум 3,5 млн). В таких случаях масштаб празднования обычно скрывают. За фото- и видеосъемку на подобных вечеринках сотрудникам грозят строгие санкции, вплоть до увольнения.

Еще одна отличительная черта нынешнего сезона новогодних корпоративов — это расширение периода празднования. Бронируют площадки под вечеринки и на начало декабря, и даже на февраль. Это хорошая опция для тех, кто хочет сэкономить, говорят ивент-менеджеры.