ТЦ «Гостиный двор» обязали устранить нарушения противопожарной безопасности

Свердловский суд Перми обязал собственников ТЦ «Гостиный двор» устранить нарушения требований противопожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, основанием для этого послужили материалы проверки надзорного органа.

Как установили сотрудники прокуратуры, в «Гостином дворе» категория имеющихся средств пожаротушения не соответствовала нормам, а декларация пожарной безопасности — требованиям федерального законодательства. Ряд помещений не отвечал функциональному назначению использования, указанному в проектной документации объекта.

По итогам проверки прокуратурой направлено исковое заявление в суд с требованием исправить ситуацию.