Нижегородцы снова требуют перевести время Автор очередной петиции предлагает отойти от московского времени сразу на 2 часа.

Перевести время в Нижегородской области сразу на 2 часа вперед предложил автор петиции, опубликованной на сайте Российской общественной инициативы.

Он аргументирует это тем, что жители региона фактически живут по зимнему времени. В итоге в летнее время восход и закат происходит слишком рано, что негативно сказывается на здоровье и, как следствие, на производительности труда жителей области.

Врач-невролог, сомнолог Владислав Сабуров сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что у подобных предложений есть логическая подоплека. По его словам, регуляция цикла бодрости и сна осуществляется, в частности, за счет такого нейромедиатора, как мелатонин. И если человек не явно выраженный жаворонок или сова, то в нормальных условиях пик концентрации его приходится примерно на 1-2 часа ночи, а летний период у нас в 2 часа уже начинает светать. При отсутствии штор нарушается выделение мелатонина и это нас подбуживает, формируется дефицит сна.

Однако более логичной собеседник «ЪFM НН» считает ситуацию, когда мы весной переходили на летнее время, а осенью – на зимнее.

Напомним, что в середине октября на сайте РОИ уже была размещена похожая петиция. Тогда инициативная группа нижегородцев предлагала перевести регион из часового пояса UTC+3 в часовой пояс UTC+4, то есть отойти на час от московского времени. Однако петиция не получила массовой поддержки нижегородцев, а эксперты напомнили, что подобный опыт уже был в начале 80-х годов прошлого века и оказался неудачным.