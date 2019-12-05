Зарубежные СМИ: Может ли Россия быть причастна к убийству Зелимхана Хангошвили?

В связи со скандалом вокруг возможной причастности России к убийству чеченского полевого командира в Германии мировые СМИ критикуют и Москву, и Берлин. Накануне германский МИД объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Прокуратура страны заявила: есть основания полагать, что за убийством гражданина Грузии, которое произошло в августе в Берлине, стоят российские спецслужбы. В Москве назвали действия властей ФРГ «безосновательными» и пообещали ответить на высылку дипломатов. Что об этом скандале пишут зарубежные СМИ? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как пишет Bloomberg, реакцию Германии на убийство выходца из Чечни в Берлине многие критиковали как слишком слабую и к тому же запоздалую. Особенно это заметно на контрасте с инцидентом в Солсбери в прошлом году — Великобритания сразу ответила на покушение на Скрипалей очень жестко. А США спустя всего пару дней после неудачной попытки убийства публично обвинили в этом Россию и призвали западные страны к солидарности. В итоге по всему миру выслали около 100 российских дипломатов. Четверо из них из Германии. Хотя, как отмечает Bloomberg, пропагандисты из России приложили все усилия, чтобы дать агрессивный ответ, они заявляли, что мотивов убивать Скрипалей у спецслужб не было.

Со времени убийства прошло четыре месяца, и Германия наконец-то ответила — выслала двух российских дипломатов. В случае с Хангошвили, как и в случае со Скрипалями, российское правительство отрицает свою причастность. На этот раз они заявляют, что дело политизировано, и такая реакция еще более вопиющая. В течение трех месяцев Германия терпеливо запрашивала у России дополнительную информацию о подозреваемом. В отличие от Лондона, Берлин не пытается вызвать большой резонанс в СМИ. Как считает журналист Bloomberg, отношения с Россией дают Германии намного меньше возможностей для решительного ответа. Скоро запустят трубопровод «Северный поток-2», по которому газ пойдет в Германию. Кроме того, Ангела Меркель будет посредником в российско-украинских переговорах на следующей неделе.

Как сообщает The New York Times, подозреваемый прибыл в Европу из Москвы. Сначала он прилетел в Париж по французской визе, у него была возможность свободно работать и передвигаться по всему Евросоюзу. Потом он отправился в Варшаву. Там он зарегистрировался в отеле на пять ночей, но всего через три дня ушел оттуда и не возвращался. На следующий день его арестовали в Берлине. В визе этого человека сказано, что с 2017 года он работал инженером в компании ЗАО «Руст» в Санкт-Петербурге. Но, согласно российским отчетам, в 2018-м там был только один сотрудник, а в этом году компания была реорганизована. Когда германские власти пытались связаться с фирмой, они обнаружили, что номер ее факса совпадает с номерами двух других компаний, которые принадлежат Министерству обороны России.

Как пишет Financial Times, отношения между Москвой и Берлином стали натянутыми с 2014 года после присоединения Крыма к России, а также из-за военной поддержки пророссийских сепаратистских сил на востоке Украины. Но дело Хангошвили грозит свести российско-германские отношения к новому минимуму. По словам германских прокуроров, российские власти называли убитого Хангошвили террористом, его причисляли к группировке «Кавказский эмират». Они утверждали, что Хангошвили обучал членов организации и отвечал за их перевозку за границу.