Длинная «черная пятница» не вызвала ажиотажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время недели «Черной пятницы» (25 ноября — 1 декабря, некоторые магазины продлили ее до 3 декабря) посещаемость торговых центров выросла на 0,1% к предыдущей неделе. Как сообщили аналитики Watcom, аналогичный рост наблюдается по отношению к периоду распродаж в 2018 году. В Москве показатель вырос на 0,5% по сравнению с предыдущей «черной пятницей». Президент Watcom Group Роман Скороходов объяснил тренд слишком агрессивными маркетинговыми акциями ритейлеров: некоторые из них объявляли «черные недели». «Потребители устали от этой агрессии, а со скидками продавались далеко не самые востребованные товары»,— рассказал он «Ъ».

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева полагает, что выигрыше от «черной пятницы» оказались в основном онлайн-ритейлеры. В Ozon это подтвердили. Там зафиксировали рост количества заказов в 2,7 раза в Екатеринбурге, в Тюмени оформили в 2,3 раза больше заказов, чем в 2018 году. «Впервые в этом году протестировали интернет-шоппинг 57% клиентов УрФО, еще 25% клиентов сделали не менее двух заказов», — сообщил руководитель направления промо в Ozon Павел Кобелев, оборот от продаж вырос в 2,3 раза. В этом году спрос жителей Екатеринбурга сместился в сторону книг и детских товаров — доля товаров по этой категории составила более 60%. Продажи косметики выросли почти в шесть раз по отношению к 2018 году, продукты питания стали заказывать в 4,5 раза больше.

Продажи в «Черную пятницу» на AliExpress стали рекордными за все время существования платформы, – на 60% выше, чем годом ранее, сообщили в компании. Топ регионов, участвующих в распродаже с наибольшим оборотом: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

Дарья Соколова