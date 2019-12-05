Власти Самары закупят 22 вагона метро до 2023 года

В Самаре планируется обновить состав транспорта на 364 единицы. В частности, будут закуплены 152 трамвая, 100 автобусов, 72 троллейбуса и 40 электробусов. Об этом сообщает городская администрация.

«В рамках развития системы городского транспорта в ближайшее время планируется в период до 2023 года – закупить 22 вагона метро (первый поезд прибудет в Самару уже летом 2020 года) и капитально отремонтировать еще 24»,– говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается сформировать транспортно-пересадочные узлы: первые из них появятся у стадиона «Самара Арена» и вблизи железнодорожной станции «Пятилетка». Помимо прочего, будет построен «левый поворот» трамвайных путей с ул. Ново-Вокзальная на ул. Ставропольская.

Кроме того, будут реконструированы пути с установкой автоматических стрелок на ул. Ново-Вокзальная. Также предполагается запустить троллейбусную линию по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Комсомольская, далее по ул. Комсомольская до ул. Чапаевская и по Фрунзенскому мосту.

Георгий Портнов