Кредиторам предложили активы угольной компании в качестве отступного

Собрание кредиторов ООО «Разрез Новобачатский» утвердило предложение о порядке погашения требований путем предоставления отступного. В перечне активов предприятия, передаваемых в качестве отступного: земельные участки, объекты инженерной инфраструктуры, дебиторская задолженность, несколько зданий, в частности котельная и противопожарная насосная станция. Ранее это имущество выставлялось на первые, вторые и публичные торги.

Конкурсное производство в компании введено в 2016 году. В числе кредиторов предприятия — ООО «Главновосибирскстрой-СП», ООО «Ирбис», ФНС, ООО «Стандарт-ойл». Задолженность разреза перед ними — 83,4 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, до 2013 года «Новобачатский» принадлежал компании «Белон», затем был продан за 1,1 млрд руб. ООО «Гермес НК», ООО «Формат» и ОАО «Горизонт» (у каждой компании — по 33,33%). У разреза имеется две лицензии на добычу угля на участках недр с общими запасами 15 млн т, их срок действия — по 2024 и 2027 год.

Оксана Павлова