Илья Варламов внес два челябинских здания в список 100 самых уродливых в стране

Блогер Илья Варламов включил торговый комплекс «Алое поле» и гранд-отель «Видгоф» в топ-100 самых уродливых зданий России. Рейтинг он разместил в своем ЖЖ.

Здание гранд-отеля «Видгоф» блогер поместил на 91 место. Комплекс «Алое поле» оказался на 94-м месте личного рейтинга Ильи Варламова. «В архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства»,- прокомментировал публикацию господин Варламов.

Челябинский краевед Юрий Латышев написал на своей странице в Facebook, что «на 97% согласен с оценкой Варламова». «ТК “Алое поле” – действительно уродливое здание, но нужно учесть, что это недострой. Лишь небольшая часть так и не реализованного полностью проекта. Трудно согласиться с тем, что в эту сотню попал “Видгоф”. Не самое плохое здание Челябинска. Здание построено на болотистой пойме Игуменки. Все равно там долгие годы был пустырь. Более подходит для этого рейтинга Newton, влепленный Ющенко (Николай Ющенко – главный архитектор Челябинска, - “Ъ-Южный Урал”) в исторический центр», - пишет господин Латышев.