Обвиняемый в коррупции начальник УЭБиПК саратовской полиции оправдан

Октябрьский районный суд Саратова полностью оправдал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова.

Подполковник Елизаров обвинялся в двух эпизодах получения взяток и легализации денежных средств, добытых преступным путем в крупном размере (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Следствие считало, что в июне 2016 года Дмитрий Елизаров, занимавший на тот момент должность заместителя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, получил через посредника 5 млн руб. за возврат изъятых полицейскими при доследственной проверке серверов с программным обеспечением, предназначенных для работы автозаправочных станций, которые принадлежат одному из саратовских предпринимателей.

Второй эпизод уголовного дела касается взятки в размере 2 млн руб. в мае 2017 года. На тот момент обвиняемый уже был начальником управления УЭБиПК. По версии следствия, деньги он получил от учредителя одной из саратовских частных больниц за прекращение проверки в учреждении. Полиция выявила факты неправомерного использования клиникой средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Для легализации части денег подполковник Елизаров якобы приобрел автомобиль Mercedes стоимостью 2 млн руб.

Сергей Петунин