АО «ЛОЭСК» планирует привлечь кредитную линию в размере 3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки от участников тендера ждут до 31 декабря. Победитель будет назван 10 января.

Как следует из конкурсной документации, речь идет об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. Максимальная допустимая ставка по кредиту должна составить 8%.

Средства кредита планируется привлечь для финансирования производственно-хозяйственной деятельности ЛОЭСК.