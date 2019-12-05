В ГУФСИН по Пермскому краю открылся первый исправительный центр

В Пермском крае открылся первый исправительный центр ГУФСИН. Как сообщает пресс-служба ведомства, он организован на базе исправительной колонии №1 Соликамска и рассчитан на 45 человек. Здесь будут отбывать наказание граждане, осужденные на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.

Исправительные центры ФСИН были созданы в 2017 году и представляют собой общежития с жесткой системой контроля, которая позволяет осужденным в дневное время уходить работать на предприятия. Они были созданы ФСИН для осужденных, отправляемых на принудительные работы.

По состоянию на сентябрь 2019 года в России было открыто 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест.